На певицу из Киева Наташу Королеву и ее сына Архипа Глушко вновь обрушилась критика. На этот раз поводом стала уже не внешность 19-летнего наследника, а его вокальные данные, несмотря на полное отсутствие которых он принимает участие в программах и концертах наравне с матерью. О новом шоу певица на днях рассказала в Instagram

«После музыкально-эмоционального погружения в удивительный песенный мир, созданный маэстро Игорем Николаевым на фееричном концерте в "Крокусе", мы с Архипом выбрали культовую песню "Комарово" для старта в проекте "Две звезды"!» — анонсировала свой номер Королева.

«Мне эта суета напоминает закострюльное шоу Волочковой», «Тянет его за [одно место]», «Огромная ошибка Наташи, что она тащит на сцену сына. Голоса ноль. Возомнит себя, не дай бог, певцом. Нам хватает Бузовой», «Бузова — оперная дива по сравнению в ним», «Явно сын талантом не в маму. Зачем тянуть на сцену?», «А у нее-то какой талант? Петь не умеет, движения похабные какие-то», «Парнишка что-то все возле мамки, в невестах одни стриптизерши, странно как-то…», «Архип может распоется. Орбакайте тоже сначала критиковали», «а Орбакайте что петь научилась?» — прокомментировали пользователи.