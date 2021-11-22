Украинская национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» планирует запустить 14 новых атомных энергоблоков на АЭС страны до 2040 года. Об этом 22 ноября на международной конференции «Атомные возможности для развития Украины» сообщил врио президента компании Петр Котин, передают «Украинские новости»

Министром энергетики Украины стал бывший вице-президент «Энергоатома» © atomic-energy.ru

«Кроме того, до 2040-го «Энергоатом» рассчитывает построить ещё по четыре энергоблока по украинской технологии на двух новых площадках. Одну из них планирует разместить в Черкасской области около Чигирина, и уже проведено обсуждение с местными жителями», — говорится в сообщении.

Вторую площадку планируется построить на Западной Украине. Место ещё не определено.

Ранее сообщалось, что «Энергоатом» и компания «Westinghouse Еlectric» (США) подписали договор о совместном строительстве двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

«Энергоатом» является оператором четырех действующих атомных электростанций, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и 2 — ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 835 МВт, два гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт и два гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.