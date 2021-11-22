По его словам, в 2025 году ожидается запуск частично построенного энергоблока на Хмельницкой АЭС, в 2027 — 2029 году — два энергоблоков АР 1000 по технологии американской Westinghouse также на Хмельницкой АЭС, до 2035 года — ещё по одному энергоблоку АР 1000 на Ровенской АЭС, Южно-Украинской АЭС и Запооржской АЭС.
«Кроме того, до 2040-го «Энергоатом» рассчитывает построить ещё по четыре энергоблока по украинской технологии на двух новых площадках. Одну из них планирует разместить в Черкасской области около Чигирина, и уже проведено обсуждение с местными жителями», — говорится в сообщении.
Вторую площадку планируется построить на Западной Украине. Место ещё не определено.
Ранее сообщалось, что «Энергоатом» и компания «Westinghouse Еlectric» (США) подписали договор о совместном строительстве двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.
«Энергоатом» является оператором четырех действующих атомных электростанций, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и 2 — ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 835 МВт, два гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт и два гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.