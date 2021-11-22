Украинский продюсер Андрей Данилко, работающий на местном проекте «Маска» звездным «детективом», публично влез в декольте своей коллеги Оли Поляковой во время программы. Что между ними произошло, можно увидеть в записи эфира, 20 ноября опубликованного YouTube-канале «Украина»

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«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» — пояснил свои действия артист.

Метафан — разновидность конфетти в виде полосок разного цвета, нарезанных из полимерной пленки.

«Смотри-смотри! Под видом того, что он мне чистит, залез за пазуху и пощупал», — с улыбкой отреагировала исполнительница.

Кстати, певица Оля Полякова уже 16 лет замужем, в то время как Данилко — человек одинокий, он ни разу не состоял в официальном браке, детей не имеет.

Шоу «Маска» — адаптация американского формата The Masked Singer. Суть шоу сводится к тому, что они звезды работают «детективами», угадывая, кто именно из других знаменитостей скрывается под тем или иным костюмом и маской.

Уже два проекта подряд в украинской «Маске» «детективят» Данилко, Полякова, а также исполнители Настя Каменских, Олег Винник и Dzidzio.