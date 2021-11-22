После того, как певица вернулась со сцены, где общалась с «маской» в костюме поросенка, Данилко залез ей под лиф руками, доставая из платья какие-то предметы.
«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» — пояснил свои действия артист.
Метафан — разновидность конфетти в виде полосок разного цвета, нарезанных из полимерной пленки.
«Смотри-смотри! Под видом того, что он мне чистит, залез за пазуху и пощупал», — с улыбкой отреагировала исполнительница.
Кстати, певица Оля Полякова уже 16 лет замужем, в то время как Данилко — человек одинокий, он ни разу не состоял в официальном браке, детей не имеет.
Шоу «Маска» — адаптация американского формата The Masked Singer. Суть шоу сводится к тому, что они звезды работают «детективами», угадывая, кто именно из других знаменитостей скрывается под тем или иным костюмом и маской.
Уже два проекта подряд в украинской «Маске» «детективят» Данилко, Полякова, а также исполнители Настя Каменских, Олег Винник и Dzidzio.