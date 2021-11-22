Лукашенко заявил, что и.о. канцлера Германии Ангела Меркель предоставила белорусской стороне контактные данные чиновников Евросоюза, с которыми должна будет вестись работа по разрешению пограничного конфликта.
15 и 17 ноября Лукашенко и Меркель провели телефонные переговоры.
По словам белорусского президента, в результате было достигнуто взаимопонимание и предварительная договорённость о приёме Германией из Белоруссии около двух тысяч ближневосточных беженцев.
Однако, как сообщил Лукашенко, названные Меркель европейские чиновники под различными предлогами саботируют диалог с белорусской стороной.
«В этой связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли», — подчеркнул белорусский лидер.
Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале ноября, когда несколько тысяч мигрантов пытались прорваться на территорию Евросоюза через установленные польскими пограничниками проволочные заграждения.
При этом общее число беженцев из стран Ближнего Востока в Белоруссии, по данным властей этой страны, составляет около 7 тыс.