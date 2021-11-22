Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контактные лица со стороны Евросоюза, назначенные для урегулирования миграционного кризиса на белорусско-польской границе, уклоняются от обсуждения проблемы с белорусскими представителями. Об этом сообщает 22 ноября агентство БЕЛТА

Лукашенко заявил, что и.о. канцлера Германии Ангела Меркель предоставила белорусской стороне контактные данные чиновников Евросоюза, с которыми должна будет вестись работа по разрешению пограничного конфликта.

Дорога ярости. Миграционный конфликт ЕС и Белоруссии усугубляется © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

По словам белорусского президента, в результате было достигнуто взаимопонимание и предварительная договорённость о приёме Германией из Белоруссии около двух тысяч ближневосточных беженцев.

Однако, как сообщил Лукашенко, названные Меркель европейские чиновники под различными предлогами саботируют диалог с белорусской стороной.

«В этой связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли», — подчеркнул белорусский лидер.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале ноября, когда несколько тысяч мигрантов пытались прорваться на территорию Евросоюза через установленные польскими пограничниками проволочные заграждения. Миграционный кризис: Лукашенко объяснил, как Польша обманывает Евросоюз © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

При этом общее число беженцев из стран Ближнего Востока в Белоруссии, по данным властей этой страны, составляет около 7 тыс.