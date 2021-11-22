Украинская певица Кристина Бардаш, известная под псевдонимом Луна, дала интервью российской телеведущей Ксении Собчак, в котором ответила в том числе на «вечные» украинские вопросы, например, чей Крым. Соответствующее видео появилось 22 ноября на YouTube

Шуфутинский решил лично поздравить украинок, но получил неожиданную реакцию © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

«В моем понимании это место (Крым — ред.), куда я из самого детства ездила с папой и мамой, где мы отдыхали в Гурзуфе. Я помню дачу Чехова, Алушту, Рабочий уголок… Бабушку, которая пекла мне блинчики… Я купалась в Черном море… Как я могу считать иначе? Для меня это так", — сказала певица.

В то же время исполнительница заявила, что в настоящее время работает в России, поэтому проводит много времени в Москве, но жить собирается все же на Украине, и сейчас присматривает квартиру в Киеве.

Кристина Бардаш (Луна) — украинская певица, в девичестве Герасимова. Артистка была замужем за продюсером и вокалистом украинской рэп-группы Юрием Бардашем, союз распался, однако у пары остался общий сын. Сейчас артистка в браке с гитаристом из своего коллектива Александром Волощуком. Свою музыку исполнительница описывает как «душевный поп» с ностальгией по 1990-м и нулевым, самыми известными из ее песен являются «Бутылочка», «Лютики», «Мальчик, ты снег», «Луна», «Самолеты», Free love.