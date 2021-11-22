Бардаш заявила, что полуостров считает частью Украины. При этом молодая артистка подчеркнула, что не желает своим ответом кому-то угодить, тем более, что российские зрители вряд ли предъявят ей претензии по этому поводу.
«В моем понимании это место (Крым — ред.), куда я из самого детства ездила с папой и мамой, где мы отдыхали в Гурзуфе. Я помню дачу Чехова, Алушту, Рабочий уголок… Бабушку, которая пекла мне блинчики… Я купалась в Черном море… Как я могу считать иначе? Для меня это так", — сказала певица.
В то же время исполнительница заявила, что в настоящее время работает в России, поэтому проводит много времени в Москве, но жить собирается все же на Украине, и сейчас присматривает квартиру в Киеве.
Кристина Бардаш (Луна) — украинская певица, в девичестве Герасимова. Артистка была замужем за продюсером и вокалистом украинской рэп-группы Юрием Бардашем, союз распался, однако у пары остался общий сын. Сейчас артистка в браке с гитаристом из своего коллектива Александром Волощуком. Свою музыку исполнительница описывает как «душевный поп» с ностальгией по 1990-м и нулевым, самыми известными из ее песен являются «Бутылочка», «Лютики», «Мальчик, ты снег», «Луна», «Самолеты», Free love.