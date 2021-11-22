«Петр Порошенко, президент Украины с 2014 по 2019 годы, сказал в комментарии, что Запад во главе с США должен предоставить его стране больше "летального оборонного оружия", подтолкнуть Украину к вступлению в НАТО. А также изменить свою позицию относительно газопровода "Северный поток-2", усилив санкции для Москвы», — говорится в сообщении.
По словам Порошенко, Россия якобы начнет наступление на Украину, если США откажутся выполнить его требования.
Ранее Порошенко призвал западных союзников предоставить Украине некий план действий относительно членства в НАТО на следующем саммите Североатлантического альянса в июне 2022 года.