Пятый президент Украины и депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петр Порошенко призвал союзников страны предоставить ей больше летального оборонительного вооружения. Об этом он заявил в рамках Международной конференции безопасности в Галифаксе, сообщило 21 ноября Politico

«Петр Порошенко, президент Украины с 2014 по 2019 годы, сказал в комментарии, что Запад во главе с США должен предоставить его стране больше "летального оборонного оружия", подтолкнуть Украину к вступлению в НАТО. А также изменить свою позицию относительно газопровода "Северный поток-2", усилив санкции для Москвы», — говорится в сообщении.

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Ранее Порошенко призвал западных союзников предоставить Украине некий план действий относительно членства в НАТО на следующем саммите Североатлантического альянса в июне 2022 года.