Украинская певица Кристина Бардаш (Луна) в интервью российской телеведущей Ксении Собчак на днях рассказала, как строит карьеру, и сделала заявление о Крыме

«Хоть узбекский»: Соседов раскрыл позицию Ротару по Крыму © Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Перейти в фотобанк

«В моем понимании это место, куда я из самого детства ездила с папой и мамой, где мы отдыхали в Гурзуфе. Я помню дачу Чехова, Алушту… Бабушку, которая пекла мне блинчики… Я купалась в Черном море… Как я могу считать иначе?» — заявила певица.

Бардаш добавила, что в политике не очень разбирается, а ее слушатели не имеют к ней претензий из-за ее позиции по Крыму.

При этом на Украине, отметила певица, ей иногда приходится сталкиваться с хейтом за работу в России. По ее словам, украинцы, которые критикуют артистов за концерты в России, — это «узники системы, подвластные манипуляциям».

«В Киеве планирую жить, паспорт украинский. А что деньги и концерты в России — ну так складывается», — сказала певица.

Также, по словам Бардаш, она не может заставить себя писать песни на украинском, однако иногда исполняет и украиноязычные песни.

Кристина Бардаш (Луна) — украинская певица и фотомодель, бывшая жена продюсера и вокалиста украинской рэп-группы «Грибы», прославившейся в России с хитом «Тает лёд». Ее песни входят в саундтреки современных российских сериалов — «Гусар», «Гоголь», «Чики».