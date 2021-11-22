В ходе нового контакта лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена будет обсуждаться тема Украины. Об этом заявил 22 ноября глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс

Политолог назвал основную задачу встречи Путина и Байдена © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Министр подчеркнул, что российская сторона не считает нужным создавать новые форматы по Украине.

«Есть "нормандский формат" и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях. Это я имею в виду контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и Российской Федерации. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате», — заметил Лавров.

По его словам, в Москве исходят из того, что США «все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию» вокруг украинского урегулирования.

«Ну а то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой — наверное, это ни у кого сомнений не вызывает», — сказал Лавров.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что онлайн-переговоры между российским и американским президентами могут состояться до конца года. Он также перечислял возможные темы переговоров: Путин и Байден обсудят Украину и НАТО.