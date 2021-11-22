«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», — сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что российская сторона не считает нужным создавать новые форматы по Украине.
«Есть "нормандский формат" и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях. Это я имею в виду контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и Российской Федерации. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате», — заметил Лавров.
По его словам, в Москве исходят из того, что США «все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию» вокруг украинского урегулирования.
«Ну а то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой — наверное, это ни у кого сомнений не вызывает», — сказал Лавров.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что онлайн-переговоры между российским и американским президентами могут состояться до конца года. Он также перечислял возможные темы переговоров: Путин и Байден обсудят Украину и НАТО.