Украинская телеведущая Юлия Зорий рассказала, что получила от мужа, министра обороны Алексея Резникова дорогой подарок на день рождения, а в ответ сделала ему очень необычный презент. Об этом она заявила 21 ноября в эфире программы «Светская жизнь»

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«Поскольку Алексей очень часто в командировках, я нашла такую штучку, браслет "Отправь прикосновение". Человек где-то далеко находится, ты прикасаешься к этому браслету, а он там ему передает разные вибрации, то есть "я думаю о тебе"», — рассказала ведущая.

Брак Резникова и Зорий был заключен в июле 2020 года в центре предоставления административных услуг в пункте пропуска «Каланчак», который находится на границе Крыма с Херсонской областью. Тогда Резников пояснил, что место они выбрали «чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое».