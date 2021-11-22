В этом году ведущей исполнилось 35 лет, на эту дату ее 55-летний супруг преподнес ей кольцо с надписью «Я люблю тебя». Зорий ответила Резникову браслетом «с ощущениями». Суть этого предмета в том, что браслеты парные, и когда один из его обладателей дотрагивается до своего, на втором происходит вибрация, вне зависимости от того, где он находится.
«Поскольку Алексей очень часто в командировках, я нашла такую штучку, браслет "Отправь прикосновение". Человек где-то далеко находится, ты прикасаешься к этому браслету, а он там ему передает разные вибрации, то есть "я думаю о тебе"», — рассказала ведущая.
Брак Резникова и Зорий был заключен в июле 2020 года в центре предоставления административных услуг в пункте пропуска «Каланчак», который находится на границе Крыма с Херсонской областью. Тогда Резников пояснил, что место они выбрали «чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое».