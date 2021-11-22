В Одессе посетитель мясного магазина открыл стрельбу из пистолета, передает 22 ноября telegraf.com.ua

Украинцев вынуждают становиться вегетарианцами: цены на мясо и сало резко подскочили © CC0, Pixabay

Неизвестный вбежал в магазин и сначала стал угрожать его работникам и другим посетителям оружием. Затем он стал стрелять в воздух.

Отмечается, что продавцы успели спрятаться в подсобном помещении, к счастью, от действий с пистолетом никто не пострадал.

В итоге, так и не пояснив своих мотивов, мужчина сбежал с места преступления.

Позднее полицейские нашли хулигана в подъезде дома по соседству. Сообщается, что ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Пистолет дебошира оказался травматическим, у него есть на него разрешение.

Примечательно, что магазины мяса не в первый раз настраивают жителей Одесской области на криминальный лад. Ранее в Черноморске одна из продавщиц в пылу ссоры накинулась на коллегу с ножом.