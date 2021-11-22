Ряд американских СМИ используют как трубу для целенаправленной информационной кампании против России. Об этом 22 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Кулеба высказался о возможном «вторжении» РФ на Украину © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

По его словам, нельзя исключать, что это «камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве». Он пояснил, что речь идет о возможном желании решить проблему юго-востока силовыми методами.

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала «десятки тысяч» резервистов в «беспрецедентном для постсоветских времен масштабе».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.