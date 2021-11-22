Украина эвакуировала из Сирии 14 граждан Украины – троих женщин и 11 детей, которые находились в лагере закрытого типа Аль-Хол на северо-востоке страны. Об этом 22 ноября сообщается на сайте Офиса президента Украины

Украина ответила на предложение разместить у себя беженцев © REUTERS, Оksana Manchuk/BelTA

«Сложный переговорный процесс с участием украинских дипломатов длился несколько месяцев, и благодаря их усилиям граждан Украины удалось вернуть на родину. Значительную поддержку в репатриации украинцев оказал почетный консул Украины в Эрбиле доктор Фархад Али», — говорится в сообщении.

В настоящий момент в Сирии остаются еще 19 граждан, ожидающих эвакуации из лагеря Родж. По заданию Зеленского готовится очередная гуманитарная миссия по возвращению украинцев домой.

19 октября сообщалось, что на Украину из сирийского лагеря беженцев эвакуировали якобы последнюю украинскую семью — женщину с четырьмя детьми.

Семья пробыла в лагере для беженцев закрытого типа «Родж» два года и восемь месяцев. По данным Минобороны, больше украинских граждан там нет — эта эвакуация была четвертой, которую провели украинские власти.