Польский политолог Конрад Рэнкас рассказал в интервью изданию Украина.ру, что в результате миграционного кризиса выиграли Белоруссия, Россия, Германия и Великобритания, а Польша проиграла

Рэнкас объяснил, что пока что основным бенефициаром пограничного конфликта на польско-белорусской границе является президент Белоруссии Александр Лукашенко. В результате этих событий он получил международное признание, сказал польский политолог.

Политолог рассказал, кто выиграл от миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши © REUTERS, Оksana Manchuk/BelTA

Великобритания воспользовалась ситуацией, чтобы усилить военное присутствие в Польше и на Украине, а Польша «лишь покричала», утверждает Рэнкас.

По словам политолога, тот факт, что для урегулирования миграционного кризиса Германия от имени ЕС взяла на себя обязательства перед Лукашенко без учёта мнения самой Польши, показывают слабость её позиций.

«Ещё раз доказано, что если хочешь устроить какие-то дела, связанные с Варшавой, — это надо делать… в Берлине…. А заявления польских проправительственных СМИ о том, что "Германия вмешалась потому, что Польша почти победила в пограничном кризисе", и вовсе вызывают смущение. Это уже не пропаганда успеха, это объявление главврачом психбольницы самого сумасшедшего пациента!», — заявил польский эксперт.

Рэнкас родился в 1975 году. В подростковом возрасте был активистом польской антикоммунистической оппозиции. Прислушались к Путину: Меркель договорилась с «нелегитимным» Лукашенко по миграционному кризису © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Затем он состоял в различных правых, консервативных и монархических политических партиях и объединениях.

В 2003-2004 занимал пост председателя Люблинского регионального собрания депутатов.

С полным текстом интервью Рэнкаса можно ознакомиться здесь.