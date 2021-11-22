Бывшие работники телеканала «Дом», который вещает с Украины на территории Крыма, ДНР и ЛНР, сообщили о цензуре при написании новостей, которая поступала от Офиса президента Украины в виде правил якобы правильного оформления. Об этом 22 ноября сообщает «Украинская правда» со ссылкой на работников телеканала

Издание отмечает, что официально каналом руководит ранее работавшая директором по производству в студии «Квартал-95» Юлия Островская. Первый год на позиции креативного редактора с ней работал бывший сотрудник директората информационной политики Офиса Максим Кречетов. Украинский телеканал «Дом» просит СБУ разобраться с картой с российским Крымом в своем эфире © Facebook, Телеканал Дом

Часть указаний, по словам сотрудников, была письменной и четкой. Фронт нужно было называть только «линией разграничения», а ополченцев — «незаконными вооруженными формированиями». Нельзя было также использовать слова: «война», «конфликт» и «враг». Другая часть указаний была устной или «и так понятной с позиции Ксении».

Кроме того отмечается, что работники должны были постоянно упоминать в новостях президента Владимира Зеленского, Офис президента, президентские программы «Большое строительство», кредиты «5-7-9%» и давать положительную характеристику о бывшем руководителе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и нынешнм министре обороны Алексее Резникове.

Ранее телеканал «Дом» получил предупреждение от Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания за показ карты России с Крымом.