Сейчас ведущей 50 лет, а впервые харассменту она подверглась на заре своей карьеры, когда была совсем юной.
«Был какой-то праздник, причем в отеле, и там вся редакция, все было очень круто. И вот когда уже доходит до момента, когда все разогреты, мне старшие коллеги-женщины говорят: сюрприз тебя ждет в комнате. Заводят в комнатку и закрывают двери. А в этой комнате главный редактор, который мне достаточно четко дает понять, чего он от меня хочет. А я в тот момент уже была замужем, потому что я рано вышла замуж. И я впадаю в такой ступор…» — вспомнила Соколова.
По ее словам, главред был вдвое старше ее и настроен очень решительно, но она «как заведенная» начала повторять, что замужем, и ее лучше уволить, и в итоге шеф «дал заднюю».
«Когда я выскочила, меня ждал больший шок, потому что под дверьми стояли вот эти старшие коллеги, которые были очень удивлены. Они сказали: "Оксана, это же твой шанс, как ты можешь?" И это выглядело: мол, тебя же выбрали любимой женой, а ты отказываешься», — возмутилась ведущая.
Вспомнила она и еще один случай, который произошел с ней гораздо позже и уже на другой работе, но тоже с участием женщин-коллег, которые усадили ее в авто к начальнику. Однако тогда, заявила Соколова, она уже была готова к подобному и быстро поставила руководителя на место.
«Когда я вышла из авто, вновь была "прекрасная встреча" со старшими коллегами, которые мне сказали: "Ну, мы тебе дали шанс"», — вспомнила Соколова.
Оксана Соколова — уроженка Черкасс, карьеру начала в качестве редактора Черкасского областного телевидения, а в 2000 году пришла на телеканал ICTV, где теперь возглавляет департамент публицистических проектов.
В 2004-м Соколова стала пресс-секретарем генерального прокурора Украины Геннадия Васильева, но с главой ведомства она проработала всего год, вернувшись после его отставки на телевидение.