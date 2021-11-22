Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня» на канале ICTV Оксана Соколова сделала громкое заявление, объявив, что дважды за карьеру подверглась сексуальным домогательствам. Об этом она на днях рассказала в интервью YouTube-каналу Dorotye

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«Был какой-то праздник, причем в отеле, и там вся редакция, все было очень круто. И вот когда уже доходит до момента, когда все разогреты, мне старшие коллеги-женщины говорят: сюрприз тебя ждет в комнате. Заводят в комнатку и закрывают двери. А в этой комнате главный редактор, который мне достаточно четко дает понять, чего он от меня хочет. А я в тот момент уже была замужем, потому что я рано вышла замуж. И я впадаю в такой ступор…» — вспомнила Соколова.

По ее словам, главред был вдвое старше ее и настроен очень решительно, но она «как заведенная» начала повторять, что замужем, и ее лучше уволить, и в итоге шеф «дал заднюю».

«Когда я выскочила, меня ждал больший шок, потому что под дверьми стояли вот эти старшие коллеги, которые были очень удивлены. Они сказали: "Оксана, это же твой шанс, как ты можешь?" И это выглядело: мол, тебя же выбрали любимой женой, а ты отказываешься», — возмутилась ведущая.

Вспомнила она и еще один случай, который произошел с ней гораздо позже и уже на другой работе, но тоже с участием женщин-коллег, которые усадили ее в авто к начальнику. Однако тогда, заявила Соколова, она уже была готова к подобному и быстро поставила руководителя на место.

«Когда я вышла из авто, вновь была "прекрасная встреча" со старшими коллегами, которые мне сказали: "Ну, мы тебе дали шанс"», — вспомнила Соколова.

Оксана Соколова — уроженка Черкасс, карьеру начала в качестве редактора Черкасского областного телевидения, а в 2000 году пришла на телеканал ICTV, где теперь возглавляет департамент публицистических проектов.

В 2004-м Соколова стала пресс-секретарем генерального прокурора Украины Геннадия Васильева, но с главой ведомства она проработала всего год, вернувшись после его отставки на телевидение.