Украинский журналист Дмитрий Гордон 22 ноября разместил снимок в компании экс-политиков и известных медийных личностей Украины, намекнув на связь собравшихся с олигархом Ринатом Ахметовым

«Ангелы в запое»: фото Яценюка, Гройсмана и Авакова высмеяли в сети © nfront.org.ua Арсен Аваков, экс-премьер Украины Владимир Гройсман, ведущий Савик Шустер и врач Евгений Комаровский.

«Да, это именно то, что вы подумали», — написал Гордон.

«Поход на Соловьева?», «Поход на Ляшко с вилами?», «Мстители, которых мы заслужили», «Пистолеты кончились, награждаем холодным», «Крестовый поход», «В Грузию освобождать Саакашквили?», «Янукович фотографирует?» — стали интересоваться подписчики Гордона.

По информации СМИ, Шустер в компании своих гостей отмечает день рождения в Литве, где и сделан был данный снимок.

Также пользователи соцсети решили, что к этой компании могли бы присоединиться экс-премьер Арсений Яценюк, глава Радикальной партии Олег Ляшко и экс-спикер Рады Дмитрий Разумков, которые в последнее время все чаще появляются в эфирах подконтрольных Ринату Ахметову каналах с критикой действующей власти.

Арсен Аваков разместил в своем Telegram-канале этот же снимок с тем же интригующим комментарием.

«Бойцы Рината Ахметова готовятся к войне», — отметили в Telegram-канале Klymenko Тime.

Ранее в украинских СМИ пошли слухи о возможном создании нового политического союза Авакова, Гройсмана и Яценюка. Политики в последнее время стали появляться на каналах, принадлежащих украинскому олигарху Ринату Ахметову, которому СМИ приписывают противостояние с президентом Владимиром Зеленским.

