«Это порядка 100 тыс. долларов за выступление. А потом ты становишься в нормальную нишу, в которой меньше — от 30 тыс. до 50 тыс. долларов, — но ты ее постоянно зарабатываешь», — рассказала Милявская.
Ранее артистка рассказывала журналистам, что в составе кабаре-дуэта «Академия» на заре 2000-х получала куда меньше — до 15 тыс. долларов, а после распада коллектива ее гонорары и вовсе упали до 500 долларов, однако позже артистке удалось переломить ситуацию.
С третьим мужем артистом и продюсером Александром Цекало Милявская прожила с 1988 по 2000 год, правда отношения они узаконили уже перед самым расставанием, чтобы оформить родившуюся от другого мужчины дочь Еву на Цекало. Кто именно стал отцом единственного ребенка Лолиты — не известно.
Сейчас наследница артистки живет в Киеве с бабушкой, не так давно певица призналась, что у Евы синдром Аспергера — это нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социализации, а также ограниченным кругом интересов и занятий.