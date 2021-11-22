Певица с украинскими корнями Лолита Милявская призналась, какой самый большой гонорар за свою жизнь получала. Точные цифры артистка назвала на днях в эфире авторского шоу «Есть вопросики» на YouTube-канале Galich Ida

«Это порядка 100 тыс. долларов за выступление. А потом ты становишься в нормальную нишу, в которой меньше — от 30 тыс. до 50 тыс. долларов, — но ты ее постоянно зарабатываешь», — рассказала Милявская.

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С третьим мужем артистом и продюсером Александром Цекало Милявская прожила с 1988 по 2000 год, правда отношения они узаконили уже перед самым расставанием, чтобы оформить родившуюся от другого мужчины дочь Еву на Цекало. Кто именно стал отцом единственного ребенка Лолиты — не известно.

Сейчас наследница артистки живет в Киеве с бабушкой, не так давно певица призналась, что у Евы синдром Аспергера — это нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социализации, а также ограниченным кругом интересов и занятий.