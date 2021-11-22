Бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил соотечественников об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия из-за решений киевской власти. Его обращение по случаю очередной годовщины событий на Майдане в Киеве опубликовал 22 ноября его представитель Юрий Кирасир на своей странице в Facebook

«Виноват Янукович». ГБР и Генпрокуратура озвучили свою версию событий на Майдане-2014 © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«Более того, создается впечатление, будто сегодня речь идет уже не о том, как обеспечить прекращение огня, а об угрозах гораздо более серьезных: как избежать перерастания существующего конфликта в полномасштабные военные действия. Где мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену? Ведь в 2019 году народу пообещали, что с войной будет покончено. И с коррупцией, и с социальной несправедливостью, и с беззаконием и прочим», — возмутился экс-президент.

Янукович считает, что остановить эскалацию конфликта в Донбассе даст возможность принятие нейтрального статуса государства (под реальные гарантии безопасности со стороны ведущих мировых держав).

«Такой шаг, уверен, будет положительно оценен как в РФ, так и в ЕС, что существенным образом усилит безопасность на континенте и ощутимо повысит международный авторитет нашей страны», — отметил он.

По мнению бывшего президента, в какой-то момент баланс интересов США в отношениях с союзниками по НАТО и с Россией может перевесить их интересы на Украине.

«Давно пора понять, что расчет исключительно на поддержку извне — ошибочен. Запад ничего не будет делать в ущерб себе. <…> В таком случае Украина окажется в очень незавидной ситуации, когда рассчитывать на поддержку ближайших соседей ей будет сложно, поскольку она испортила отношения практически со всеми, с кем имеет общую границу», — предсказал Янукович.

Он добавил, что в таком случае Киеву придется договариваться со всеми заново, но уже на других, менее выгодных условиях.

По его мнению, в сложившихся условиях необходим незамедлительный переход к принципиально новой стратегии развития страны. Она должна включать в себя принятие нейтрального статуса Украины, программу возрождения промышленности, реформу судебной системы и прекращение гражданской войны в Донбассе.