Астролог Елена Егорова утверждает, что оказаться в нужное время в нужном месте - не удача, а умение все правильно рассчитать. Тем более, что такую возможность дает астрология. Какие именно дни предстоящего 2022 года будут удачными, она ответила изданию «Дни.ру» 22 ноября

«Тратила самозабвенно и талантливо»: Полякова рассказала о причинах банкротства мужа © Instagram, polyakovamusic

И только после такой «чистки», заверила астролог, можно приступать к анализу оставшихся дат, чтобы понять, на какие дни лучше планировать важные жизненные события.

По подсчетам Егоровой, в январе будет всего 3 благоприятных дня — это 8, 9, 10 числа, в феврале гораздо больше — 8, 14, 20, 21, 22, 26. Таким же удачным будет и март, его лучшие дни — 4, 15, 27, 29, 30, 31. В апреле рассчитывать на счастливые события стоит 9,19, 21 числа, в мае — 1, 3, 6 и 8-го.

Июнь и июль, по мнению астролога, окажутся самыми благоприятными, в них Егорова насчитала больше чем по неделе удачных дат: 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20, 30 числа в июне и 2, 4, 13, 14, 15, 25, 26, 27 — в июле.

В августе нас ждет всего 3 благоприятных даты: 6, 7, 31, а в сентябре их не будет вовсе. Октябрь подарит положительные события 7, 8, 9, 20, 21 числа, ноябрь — 1, 2, 9, 10, 14, 21, 26, а декабрь — 3, 4, 10, 11, 17, 22 и 23-го.

На эти дни астролог посоветовала планировать важные события, благоприятный исход которых для вас крайне важен: свадьбу, покупку недвижимости, заключение контрактов и тому подобное.

При этом Егорова подчеркнула, что удачные дни она подсчитала по общим тенденциям, для каждого конкретного человека могут быть свои благоприятные дни.