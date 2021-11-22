Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в будущем может стать спикером Верховной Рады. Такое мнение 21 ноября выразил в эфире своей программы на телеканале «Россия 1» Владимир Соловьев

«Я думаю, что Аваков будет руководителем Рады, где должность премьер-министра будет технической и будет регулярно назначаться, а де-факто всем будет рулить человек, которого никто не изберет, как президента, но который в Раду всегда пролезет», — заявил телеведущий.

«С чего бы это?» Аваков озадачил подписчиков странным постом © Арсен Аваков/Инстаграм Арсен Аваков выразил сомнение в том, что президента Украины Владимира Зеленского могут избрать на второй срок. Он заявил, что в это не верит.

Кроме того, он заявил, что с бизнесменами Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым у него сложились хорошие отношения, после того как они ему помогли в 2014 году.

Аваков принял решение об увольнении с должности в день Национальной полиции Украины 4 июля текущего года. Уволен он был спустя десять дней.

Экс-глава МВД ушел «тихо» и решил не отчитываться перед общественностью и депутатами парламента. После этого он исчез из медийной жизни на несколько месяцев. В ноябре Аваков появился в СМИ с жесткой критикой президента Зеленского и его команды.