«Запись на ноготочки. Завтра свободно с 0.01» — подписала певица ролик с неприличным жестом.
«Это Константин Меладзе такую песню написал, с таким названием?», «Мне ногти подпилите?», «Не понимаю, почему наш народ восхищается глупостью Веры», — отреагировали пользователи.
Нередко Брежнева отвечает на критические замечания подписчиков, однако в этот раз не удостоила их такой честью, возможно, решив, что жест в видео уже отвечает на все вопросы.
Вера Брежнева — бывшая солистка украинской группы «ВИА Гра», которую продюсирует композитор Меладзе, в коллективе она отработала с 2003 по 2007 год, после чего начала сольную карьеру. В 2015-м исполнительница вышла замуж за Константина Меладзе, свадьба прошла тайно в Италии.