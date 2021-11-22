Уроженка Днепропетровской области, певица Вера Брежнева записала анонс к новой песне, где она в образе ангела пилит ногти, как бы нечаянно показывая зрителям неприличный жест со средним пальцем. Соответствующее видео она разместила в Instagram 21 ноября

«Запись на ноготочки. Завтра свободно с 0.01» — подписала певица ролик с неприличным жестом.

«Это Константин Меладзе такую песню написал, с таким названием?», «Мне ногти подпилите?», «Не понимаю, почему наш народ восхищается глупостью Веры», — отреагировали пользователи.

Нередко Брежнева отвечает на критические замечания подписчиков, однако в этот раз не удостоила их такой честью, возможно, решив, что жест в видео уже отвечает на все вопросы.