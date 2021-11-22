Певица Ирина Понаровская 21 ноября стала героиней YouTube-шоу «А поговорить?», где намекнула, что ее исчезновению со сцены поспособствовала исполнительница Алла Пугачева

Хотел как лучше? Галкин «сдал» реальную прическу Пугачевой © Алла Пугачева/Инстаграм

«Неприятно было. Со мной говорили как немножко с чокнутой: "Ой, а кто это? А не голубая ли кровь у вас?". Типа, иди к своим царям и прадедам. Я не знаю, какого цвета кровь. Жилки голубые, но кровь вроде красная. Знаете, я родилась такой, я не знаю, что это», — сказала Понаровская.

Однако от прямого обвинения примадонны артистка отказалась, заявив, что не проводила никаких расследований по этому поводу, поэтому утверждать со стопроцентной вероятностью не может.

В последнее время на Аллу Пугачеву стали все чаще жаловаться ее коллеги по цеху, примадонну обвиняют в разрушении чужих карьер. Последними подобное заявление сделали ведущая Ангелина Вовк и певица Наталья Гулькина.