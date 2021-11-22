Синоптик отметил, что в последние годы среднегодовая температура выросла на 1,6-1,7° С.
Из-за изменения климата украинцам стоит быть готовы к более частым, чем в прошлом, стихийным бедствиям. Как минимум, в связи с потеплением страну ждут сильные ливни, шквалистый ветер и град, предупредил синоптик. Дожди, по его словам, возможны и в декабре.
Нынешняя зима, по прогнозам климатологов Украины, будет скорее теплой, добавил он.
«Но это не значит, что арктический холод не придет, морозы 10-15° С обязательно будут», — сказал Постригань.
Также прогнозируется, что зима будет не очень снежной, а под Новый год украинцам стоит ждать морозов.