На Украине, как и во всем мире, прогнозируется повышение среднегодовых температур, из-за этого зимой украинцам стоит опасаться разгула стихии. Об этом предупредил синоптик Виталий Постригань, передает 22 ноября Главред

В США заявили, что Россия ждет холодов, чтобы напасть на Украину © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Из-за изменения климата украинцам стоит быть готовы к более частым, чем в прошлом, стихийным бедствиям. Как минимум, в связи с потеплением страну ждут сильные ливни, шквалистый ветер и град, предупредил синоптик. Дожди, по его словам, возможны и в декабре.

Нынешняя зима, по прогнозам климатологов Украины, будет скорее теплой, добавил он.

«Но это не значит, что арктический холод не придет, морозы 10-15° С обязательно будут», — сказал Постригань.

Также прогнозируется, что зима будет не очень снежной, а под Новый год украинцам стоит ждать морозов.