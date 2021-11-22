«Долгожданный выходной. Как его лучше провести — в купальничке у бассейна или лениво весь день в постели? Что выберешь ты?» — спросила она под снимком у своих фолловеров.
Подписчики просто засыпали спортсменку комплиментами, обратив внимание не только на ее подтянутое тело, но и на татуировку на бедре в виде олимпийских колец, через которые прорастает клевер.
Оказалось, что это уже вторая тату Бех-Романчук, сделала ее легкоатлетка буквально несколько дней назад, рассказав фанатам, что давно мечтала именно о такой картинке, которая будет ее вдохновлять и приносить удачу.
Марина Бех-Романчук — четырехкратная чемпионка Украины, чемпионка Европы 2021 года в помещениях, серебряный призер чемпионата мира-2019 и чемпионата Европы-2018. На Олимпиаде в Токио спортсменка заняла пятое место, что очень разочаровало саму легкоатлетку.