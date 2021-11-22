Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сейчас готовится к зимнему сезону в Португалии, откуда и выложила новое фото в Instagram, призвав фанатов последовать ее примеру

«Долгожданный выходной. Как его лучше провести — в купальничке у бассейна или лениво весь день в постели? Что выберешь ты?» — спросила она под снимком у своих фолловеров.

Подписчики просто засыпали спортсменку комплиментами, обратив внимание не только на ее подтянутое тело, но и на татуировку на бедре в виде олимпийских колец, через которые прорастает клевер.

Оказалось, что это уже вторая тату Бех-Романчук, сделала ее легкоатлетка буквально несколько дней назад, рассказав фанатам, что давно мечтала именно о такой картинке, которая будет ее вдохновлять и приносить удачу.