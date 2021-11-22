Фигура петуха на арт-площадке возле Офиса президента Украины осталась головы. Об этом 21 ноября сообщил журналист Валерий Калныш на своей странице в Facebook

«После эфира поехал на Майдан. Сходил к ОП. Тихо уже. Митингующих нет, полиции несколько человек. Вот только я не понял, а почему петух без головы?» — удивился он.

Петух в вышиванке и другие животные: у ОП установили неоднозначную детскую площадку © Скриншот из видео Украина.ру Владимира Зеленского установили фигуры фантастических зверей, созданные по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко. Серьезно досталось фигуре птицы в вышиванке: её обозвали в сети «петухом в косоворотке» (национальная российская мужская рубашка). Позже в Офисе президента объяснили, что под ОП размещена фигура героя одного из полотен Примаченко — петуха в вышиванке. По словам знатоков украинской традиционной одежды, такой разрез на воротнике мужской рубашки характерен для национального костюма Днепропетровского региона, где был довольно популярным в XIX веке.

Накануне участники марша ко Дню достоинства и свободы в Киеве пришли под Офис президента, где произошли стычки с правоохранителями. Активисты хотели пройти по улице Банковой ко входу в здание ОП, однако полицейские преградили им путь, не пропустив за ограждение.