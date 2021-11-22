Шоумен и супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин на днях разместил в Instagram семейное видео, где примадонна импровизирует за роялем с их общей дочерью Лизой. Ролик набрал почти миллион просмотров, а также показал реальную прическу артистки

«Лиза и Алла, совместные импровизации», — подписал он ролик.

Львиная доля подписчиков Галкина восхитилась семейной идиллией, но отдельные фолловеры обратили внимание на важную деталь: от пышной шевелюры примадонны, с которой она появляется на всех светских мероприятиях не осталось и следа. Из чего пользователи сделали вывод, что исполнительница появляется на публике в париках и шиньонах.

Шуфутинский решил лично поздравить украинок, но получил неожиданную реакцию © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Алла Пугачева — советская и российская певица, в репертуар которой входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, казахском и украинском языках. В 2010 году примадонна объявила о завершении карьеры.

В 2011-м она заключила брак с юмористом и ведущим Максимом Галкиным, который младше ее на 27 лет. В 2013 году с помощью суррогатной матери у пары родились двойняшки Лиза и Гарри, сейчас они ходят во 2 класс.