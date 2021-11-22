В Харькове на днях прошла акция противников испытания лекарства от коронавируса и вакцинации, сообщил 22 ноября Telegram-канал Украина.ру

На митинг вышли около 50 человек.

«Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами "На себе испытайте, тогда и привозите", "Украина — не лаборатория, валите с вашими экспериментами", "Мы не подопытные кролики!" — сообщает Telegram-канал.

В начале ноября Минздрав Украины одобрил проведение испытаний в стране препаратов для лечения коронавируса производства компаний Pfizer и Merck. Это таблетки «Ритонавир» производства Pfizer и «Молнупиравир» производства Merck.

Подопытная Украина. Чем занимаются американские секретные лаборатории © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Испытания «Молнупиравира» будут проводиться на базе студенческой больницы Харьковского городского совета. Для участия в проекте приглашают людей, проживающих с заболевшими коронавирусом пациентами. Планируется, что препарат должен помочь им не заразиться.