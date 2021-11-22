Украинская певица, экс-«ВИА Гра» Анна Седокова сообщила фолловерам, что теперь в ее копилке есть еще одно событие с пометкой «впервые». Речь идет о первых слезах в Кремле. Об этом артистка рассказала на днях в Instagram

Maruv отреагировала на отмену концерта в Белоруссии © Maruv/Инстаграм

«Теперь я знаю, как реветь на сцене Кремля. Это был прекрасный вечер. И пусть я разревелась на сцене после "Обезболил". Но я была невероятно счастлива. И это были они. Слезы счастья. Весь день я держалась. Серьезная. Сконцентрированная. А когда спела нашу песню на сцене, и настало время сказать слова о любви и поздравить, сказала, что чувствую», — написала Седокова.

По ее словам, причиной того, что она расчувствовалась было сразу несколько событий: игра мужа, за которую она очень переживала, чувства к супругу и день рождения «Муз-ТВ».

После событий на Майдане Анна Седокова переехала в Россию, где в 2020 году вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, который на тот момент играл в «Химках». Однако после союза с украинской звездой дела у него пошли плохо и спортсмен долго искал работу. На днях стало известно, что баскетболист заключил контракт с казанским УНИКСом. Известно, что пока речь идет лишь о месяце сотрудничества с возможностью продления договора до конца текущего сезона.