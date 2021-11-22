Власти России якобы рассматривают возможность нападения на Украину. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» 21 ноября

В США заявили, что Россия ждет холодов, чтобы напасть на Украину © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Кулеба обвинил Россию в дестабилизации ситуации в стране и блокировке сотрудничества Украины с другими государствами в оборонной сфере.

Он предположил, что власти России могут рассматривать вариант вторжения на Украину.

«Задействует ли он (президент РФ Владимир Путин — ред.) эту опцию, зависит от двух факторов: от нашей силы и спокойствия украинцев, и от скоординированности и силы действия наших партнеров», — заявил глава МИД.

Ранее ряд американских СМИ опубликовали материалы о том, что РФ якобы готовится к вторжению на Украину и стягивает войска к границе.

Президент РФ Владимир Путин назвал подобные заявления алармистскими.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал Запад прекратить накачивать Украину современными вооружениями, «окрыляя Украину на безумные действия», а именно попытку силовым способом решить конфликт в Донбассе.