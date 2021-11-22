По словам украинского министра, главная цель России — «делать Украину максимально слабой».
Кулеба обвинил Россию в дестабилизации ситуации в стране и блокировке сотрудничества Украины с другими государствами в оборонной сфере.
Он предположил, что власти России могут рассматривать вариант вторжения на Украину.
«Задействует ли он (президент РФ Владимир Путин — ред.) эту опцию, зависит от двух факторов: от нашей силы и спокойствия украинцев, и от скоординированности и силы действия наших партнеров», — заявил глава МИД.
Ранее ряд американских СМИ опубликовали материалы о том, что РФ якобы готовится к вторжению на Украину и стягивает войска к границе.
Президент РФ Владимир Путин назвал подобные заявления алармистскими.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал Запад прекратить накачивать Украину современными вооружениями, «окрыляя Украину на безумные действия», а именно попытку силовым способом решить конфликт в Донбассе.