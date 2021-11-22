Участники делегации Израиля были поражены уровнем российских лабораторий для производства прививок против коронавируса и системой портала «Госуслуги». Об этом заявил министр туризма страны Йоэль Развозов, передают 22 ноября «Известия»

Посол Израиля понадеялся на скорое признание вакцины «Спутник V» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк подчеркнул он и добавил, что настроен оптимистично.

Развозов, главный национальный координатор по борьбе с коронавирусом Салмон Зарка и глава департамента контроля за лабораториями при Минздраве Израиля Рути Ишай находятся с визитом в Москве.

По словам министра туризма, они получили всю необходимую информацию для принятия решения о признании в стране российской вакцины «Спутник V».

Израиль должен открыться для российских туристов 1 декабря. В страну смогут попасть только те, кто получил вторую дозу «Спутника V» не более полугода назад.