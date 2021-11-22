«Впечатлены и уровнем лабораторий, и уровнем передачи информации на "Госуслуги". Теперь последнее слово за ними, то есть за нашим Минздравом», — подчеркнул он и добавил, что настроен оптимистично.
Развозов, главный национальный координатор по борьбе с коронавирусом Салмон Зарка и глава департамента контроля за лабораториями при Минздраве Израиля Рути Ишай находятся с визитом в Москве.
По словам министра туризма, они получили всю необходимую информацию для принятия решения о признании в стране российской вакцины «Спутник V».
Израиль должен открыться для российских туристов 1 декабря. В страну смогут попасть только те, кто получил вторую дозу «Спутника V» не более полугода назад.