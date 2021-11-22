По его словам, вся позитивная информация о переговорах по вопросам стратегической стабильности, ядерной и кибербезопасности, а также климата, последовавших за встречей президентов в Швейцарии, в основном исходила из Москвы.
«Администрация Белого Дома афишировать позитив не спешила, и это связано с ястребиными настроениями в Конгрессе, где любой намек на улучшение отношений с Россией рассматривается как предательство интересов США», — отметил Лозанский.
Более того, по словам политолога, между демократами и республиканцами нередко царит единодушие, когда речь заходит о введении очередных санкций против России, даже если повод к ним надуман или никак с Москвой не связан.
«В силу вышесказанного, к сожалению, рассчитывать на какие-то прорывы к улучшению отношений России и США не следует», — отметил он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что онлайн-переговоры между российским и американским президентами могут состояться до конца года. Он также перечислял возможные темы переговоров: Путин и Байден обсудят Украину и НАТО.