В ходе предстоящей онлайн-встречи президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут сверку результатов по достигнутым на июньской встрече в Женеве договоренностям. Об этом 22 ноября заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, передает lenta.ru

Эксперт объяснил, о чем конкретно договорились Путин и Байден насчет Украины © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Администрация Белого Дома афишировать позитив не спешила, и это связано с ястребиными настроениями в Конгрессе, где любой намек на улучшение отношений с Россией рассматривается как предательство интересов США», — отметил Лозанский.

Более того, по словам политолога, между демократами и республиканцами нередко царит единодушие, когда речь заходит о введении очередных санкций против России, даже если повод к ним надуман или никак с Москвой не связан.

«В силу вышесказанного, к сожалению, рассчитывать на какие-то прорывы к улучшению отношений России и США не следует», — отметил он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что онлайн-переговоры между российским и американским президентами могут состояться до конца года. Он также перечислял возможные темы переговоров: Путин и Байден обсудят Украину и НАТО.