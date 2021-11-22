Украина впервые применила американские ракетные комплексы Javelin в Донбассе. Об этом 21 ноября заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает Military Times

Украина перебросила в Донбасс ракетные комплексы — СМИ © РИА Новости, Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Буданов указал, что Украине, тем не менее, требуется помощь США. Он подчеркнул, что Вашингтон должен оказать поддержку Киеву как можно раньше, сейчас для этого самое подходящее время.

Ранее глава ГУР заявил, что Россия якобы планирует вторгнуться на территорию страны в конце января или начале февраля. По его словам, для этих целей Москва сосредоточила свыше 92 тысяч военнослужащих возле украинских границ и интервенция будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, а также высадку десанта на востоке страны.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.