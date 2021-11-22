Татарстан первым из российских регионов ввел QR-коды в общественном транспорте. Новое правило вступило в силу 22 ноября, сообщило издание «Коммерсантъ»

Пропуска с QR-кодами: главный санврач Украины рассказал о новых ограничениях © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Предъявлять документ также придется и в казанском метро.

QR-коды у пассажиров будут проверять и при продаже билетов. По словам замглавы Минтранса Татарстана Андрея Егорова, при отсутствии документа гражданам придется покинуть транспорт.

Требование о наличии QR-кодов в общественном транспорте введут по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Перевозчикам также обещали предоставить субсидию на приобретение специального оборудования для проверки документа.

С начала пандемии в России коронавирусом заболели больше 9,3 миллиона, выздоровели свыше 8 млн пациентов, 264 тысячи россиян скончались.