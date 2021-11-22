В частности, в республике ввели запрет на вход в городской, пригородный и муниципальный транспорт без QR-кода о вакцинации от коронавируса, перенесенном COVID-19 или медицинских противопоказаниях к прививке.
Предъявлять документ также придется и в казанском метро.
QR-коды у пассажиров будут проверять и при продаже билетов. По словам замглавы Минтранса Татарстана Андрея Егорова, при отсутствии документа гражданам придется покинуть транспорт.
Требование о наличии QR-кодов в общественном транспорте введут по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Перевозчикам также обещали предоставить субсидию на приобретение специального оборудования для проверки документа.
С начала пандемии в России коронавирусом заболели больше 9,3 миллиона, выздоровели свыше 8 млн пациентов, 264 тысячи россиян скончались.