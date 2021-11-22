«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником Лайт", это уже называется ревакцинация», — сказал Путин.
По его словам, спустя два часа после прививки у него не было никаких неприятных ощущений, чувствовал он себя нормально.
В свою очередь Логунов рассказал президенту, что введение третьей дозы вакцины возвращает ее эффективность к первоначальному уровню. По его словам, проходить ревакцинацию можно и через год при отсутствии пандемического подъема, однако при неблагоприятных условиях это лучше делать раз в полгода.
Путин отметил также, что хочет принять участие в испытаниях назальной формы вакцины «Спутник V».
С момента последней прививки у Путина прошло семь месяцев — он завершил полный курс вакцинации в апреле. Первоначально президент не раскрывал, каким препаратом он привился, но спустя несколько месяцев сказал, что это был «Спутник V».
«Спутник Лайт» — единственный зарегистрированный в России препарат, для вакцинации которым требуется только один укол. Он представляет собой первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Минздрав России объявлял, что «Спутник Лайт» будет использоваться в России только для повторной вакцинации.