Президент России Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Об этом он сообщил 21 ноября на встрече с замдиректора Центра им. Гамалеи Денисом Логуновым, передает «Интерфакс»

Журнал Nature заявил о безопасности и эффективности вакцины «Спутник V» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

По его словам, спустя два часа после прививки у него не было никаких неприятных ощущений, чувствовал он себя нормально.

В свою очередь Логунов рассказал президенту, что введение третьей дозы вакцины возвращает ее эффективность к первоначальному уровню. По его словам, проходить ревакцинацию можно и через год при отсутствии пандемического подъема, однако при неблагоприятных условиях это лучше делать раз в полгода.

Путин отметил также, что хочет принять участие в испытаниях назальной формы вакцины «Спутник V».

С момента последней прививки у Путина прошло семь месяцев — он завершил полный курс вакцинации в апреле. Первоначально президент не раскрывал, каким препаратом он привился, но спустя несколько месяцев сказал, что это был «Спутник V».

«Спутник Лайт» — единственный зарегистрированный в России препарат, для вакцинации которым требуется только один укол. Он представляет собой первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Минздрав России объявлял, что «Спутник Лайт» будет использоваться в России только для повторной вакцинации.