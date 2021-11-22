Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 ноября в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что задержка запуска российского газопровода «Северный поток - 2» - заслуга украинских властей

«Мёрзни, мёрзни, волчий хвост». Сатановский о Европе без «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

Он добавил, что Украина, Европейский союз и Европейская комиссия планируют и дальше требовать, чтобы СП-2 подчинялся нормам Третьего энергетического пакета Евросоюза.

На днях глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Киев еще может помешать запуску газопровода «Северный поток — 2». По его словам, у украинских властей «есть видение», как с проектом «бороться дальше», несмотря на то что газопровод уже «технически построен». Макогон считает, что у Киева «очень большие шансы» не допустить запуск «Северного потока — 2» на полную мощность.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. Газопровод пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. «Северный поток-2» состоит из двух ниток, длина каждой — 1234 километра. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Недавно Германия временно приостановила сертификацию российского газопровода «Северный поток-2» из-за бюрократических препятствий — идёт переоформление части компании в германскую юрисдикцию.