Специалисты по кибербезопасности назвали способы, которые могут использовать украинские пограничники для отслеживания, кто именно из россиян посещает Крым и внесения их в черный список, передает 22 ноября издание «Известия»

Кива объяснил, почему Украина отдала Крым России © Facebook/Илья Кива Дмитрий Борощук предположил, что Украина стала использовать нейросети, которые мониторят весь контент социальных сетей с тегами из Крыма и заносят граждан России и других стран в списки на проверку.

«В любом случае это данные из открытых источников, даже если мы говорим про специальный софт. Люди выкладывают фото с геометками, которые парсятся программным обеспечением и соотносятся с отдельным человеком. То есть если мы имеем ключевые слова «Крым», «Ялта» и понимаем, что пользователь — подданный того или иного государства, можно сделать соответствующий вывод», — рассказал эксперт.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, в свою очередь, считает, что потенциальным источником данных может выступать инфраструктура операторов сотовой связи. Наиболее вероятными он считает другие каналы — базы данных «Рубеж» и «Магистраль». По его словам первая собирает данные о перемещениях россиян по стране, вторая — за ее пределами.

«Известно, что такие базы данных на регулярной основе продаются в ряд коммерческих сервисов. К ним можно подключиться по вменяемой цене», — пояснил Бедеров.

Крым стал российским регионом в 2014 году после того, как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией.