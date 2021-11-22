Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон сравнила президента Белоруссии с «туроператором без лицензии» из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей, Латвией и Литвой. Об этом 21 ноября сообщила газета Welt am Sonntag

Сатановский рассказал, кем на самом деле являются мигранты в Белоруссии © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA Александр Лукашенко ведет себя как туроператор без лицензии, который продает дорогие турпакеты в ЕС, которые затем по прибытии исчезают сами собой», — заявила Юханссон.

Еврокомиссар добавила, что семьи беженцев оказались обмануты. Она назвала происходящее трагедией, возложив ответственность за сложившийся кризис на официальные власти Белорусии и президента.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале ноября, когда тысячи мигрантов пытались прорваться на территорию Евросоюза через установленные польскими пограничниками проволочные заграждения.

Польша утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. Белоруссия отвергает эти обвинения и, в свою очередь, обвиняет Польшу в жестоком обращении с мирными людьми.