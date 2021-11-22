Народная артистка России Нина Русланова умерла 21 ноября в возрасте 75 лет. Об этом сообщил в своем Instagram актер Станислав Садальский

Умер актер Валерий Гаркалин © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: "Говорит автоприветчик". С потерей родных укорачивается наша жизнь — они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости», — написал он.

Позже «Пятый канал» со ссылкой на свой источник сообщил, что причиной смерти артистки стал коронавирус. Несмотря на инфекцию и дыхательную недостаточность Русланова изначально отказалась от госпитализации. Тем не менее 11 ноября ее все же положили в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Спасти актрису врачи не смогли.

Нина Русланова родилась в 1945 году в Харьковской области. В 1960 году окончила строительное училище, затем поступила в Харьковский театральный институт, а спустя два года уехала в Москву и стала студенткой Щукинского училища. После вуза начала играть в Театре имени Евгения Вахтангова, где прослужила 15 лет. Впоследствии Русланова участвовала в постановках и в других театрах.

Она играла в фильмах «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем». В 1982 году она стала заслуженной артисткой РСФСР, а в 1998-м — народной артисткой России. Также на счету Руслановой четыре награды премии «Ника»: две за лучшую женскую роль и две за лучшую женскую роль второго плана.