Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов на встрече с делегацией американского Сената на Галифаксском международном форуме по безопасности поблагодарил США за оказанную военную помощь. Об этом 21 ноября сообщили на сайте СНБО

США и Украина подписали хартию стратегического партнёрства © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк подчеркнул Данилов.

В ходе встречи также обсуждалась текущая ситуация на Украине, в том числе особое внимание было уделено «скоплению войск России на украинской границе». США заверили Киев в поддержке независимости и суверенитета страны.

Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы планирует вторгнуться на территорию страны в конце января или начале февраля. По его словам, для этих целей Москва сосредоточила свыше 92 тысяч военнослужащих возле украинских границ и интервенция будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, а также высадку десанта на востоке страны.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.