Ранее сообщалось, что сертификация «Северного потока-2» затянется из-за бюрократических проволочек. Политолог Михаил Погребинский предположил, что европейцы могут продолжить отдалять ввод газопровода в эксплуатацию. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Часть европейцев, от которые зависят поставки российского газа, наверняка думают о газоснабжении своих стран, но видимо у них нет перевеса, чтобы нарушить европейские бюрократические процедуры, заявил эксперт. А вето-то нету! Почему Украина не сможет запретить «Северный поток-2»

«Немцы же обещали до первого января, но теперь получается, что нужна «дочка». Они могут сказать, давайте теперь заново заявку на сертификацию, но это уже будет совсем игра грязная и против своих собственных», — сказал Погребинский.

Отметим, что в отделе по связям с общественностью немецкого регулятора BNetzA заявили, что процесс сертификации «Северного потока-2» будет поставлен на паузу до того времени, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут получены дочерней организацией.

Полностью интервью можно прочитать здесь.