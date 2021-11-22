Часть европейцев, от которые зависят поставки российского газа, наверняка думают о газоснабжении своих стран, но видимо у них нет перевеса, чтобы нарушить европейские бюрократические процедуры, заявил эксперт.
«Немцы же обещали до первого января, но теперь получается, что нужна «дочка». Они могут сказать, давайте теперь заново заявку на сертификацию, но это уже будет совсем игра грязная и против своих собственных», — сказал Погребинский.
Отметим, что в отделе по связям с общественностью немецкого регулятора BNetzA заявили, что процесс сертификации «Северного потока-2» будет поставлен на паузу до того времени, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут получены дочерней организацией.
Полностью интервью можно прочитать здесь.