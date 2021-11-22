Президент Белоруссии Александр Лукашенко поступает неправильно, играя судьбами мигрантов на польской границе, считает политолог Михаил Погребинский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ранее польский эксперт Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру высказывал мнение о том, что Лукашенко хочет получить от Евросоюза некие преференции за размещение мигрантов на территории Белоруссии и остановку потока мигрантов. Сатановский рассказал, кем на самом деле являются мигранты в Белоруссии © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

Погребинский выразил сомнение в том, что Лукашенко добьётся своих целей, способствуя мигрантам с Ближнего Востока переместиться в страны Европы.

«Но сказать, что Лукашенко прав, а поляки неправы — так нельзя. Обе стороны неправы. И Лукашенко неправ, этого делать не следовало. И никаких целей он не достигнет, я уже не говорю о том, что каким-то боком европейцы добавляют антироссийский аргумент в эту всю историю», — сказал Погребинский.

Лукашенко уже получил некие дивиденды в виде прямых переговоров с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель, однако всех поставленных целей он не добьётся, уверен эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.