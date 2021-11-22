Ранее Следственный комитет Белоруссии распространил информацию, что в результате действий польских пограничников пострадало 65 человек.
«Осудить их за это безобразие правильно и справедливо. Неплохо было бы привлечь ответственных за брандспойты с гербицидами на головы женщин и детей к международному суду в Гааге», — сказал Погребинский.
Действия польских силовиков абсолютно неприемлемы, подчеркнул эксперт. Сцены с издевательствами пограничников над мигрантами напоминают послевоенные погромы евреев и цыган в Варшаве, заключил Погребинский.
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