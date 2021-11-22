Польша по своим ценностным ориентирам приближается к временам Юзефа Пилсудского, известного своими симпатиями Гитлеру. Зверства польских пограничников в отношении мигрантов только доказывают это, рассказал в интервью Украина.ру политолог Михаил Погребинский

Ранее Следственный комитет Белоруссии распространил информацию, что в результате действий польских пограничников пострадало 65 человек.

«Осудить их за это безобразие правильно и справедливо. Неплохо было бы привлечь ответственных за брандспойты с гербицидами на головы женщин и детей к международному суду в Гааге», — сказал Погребинский. Мигранты взяли штурмом границу Польшу из Белоруссии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Действия польских силовиков абсолютно неприемлемы, подчеркнул эксперт. Сцены с издевательствами пограничников над мигрантами напоминают послевоенные погромы евреев и цыган в Варшаве, заключил Погребинский.

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