«Когда мы можем действовать проактивно, то есть можем сами задавать некую свою повестку дня, сами как-то на них нападать и раздергивать? Вопрос дискуссионный. Мирные инициативы различные мы предлагаем, демонстрируем для их населения определенную вменяемость», — сказал Матвейчев.
Эксперт рассказал о том, что среди населения западных стран возникает большое количество образованных людей, позитивно воспринимающих российскую повестку.
«Потому что в их обвинениях просто какой-то хаос лжи, но люди, у которых еще сохранилось образование, у которых не клиповое мышление, которые смотрят на это и сравнивают — они слушают Путина и говорят: «так он же правильно все говорит». И это думают и немцы, и французы, и итальянцы, и американцев огромное количество», — рассказал Матвейчев.
Задача России — не рассорить страны Запада, не раздёргивать их, а демонстрировать адекватное миролюбие, что и вызывает у мыслящей части населения Запада уважение, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.