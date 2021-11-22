В информационной борьбе, в отличие от конвенциональной, оборона - проигрышная позиция. Россия активно демонстрирует противникам адекватность и миролюбивость, что и является её тактикой в информационном поле, рассказал в интервью Украина.ру политтехнолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев

«Когда мы можем действовать проактивно, то есть можем сами задавать некую свою повестку дня, сами как-то на них нападать и раздергивать? Вопрос дискуссионный. Мирные инициативы различные мы предлагаем, демонстрируем для их населения определенную вменяемость», — сказал Матвейчев.

Эксперт рассказал о том, что среди населения западных стран возникает большое количество образованных людей, позитивно воспринимающих российскую повестку. Судьба страны и коррупция. Как Запад контролирует Украину © commons.wikimedia.org, Вадим Чуприна / Facebook/НАБУ

«Потому что в их обвинениях просто какой-то хаос лжи, но люди, у которых еще сохранилось образование, у которых не клиповое мышление, которые смотрят на это и сравнивают — они слушают Путина и говорят: «так он же правильно все говорит». И это думают и немцы, и французы, и итальянцы, и американцев огромное количество», — рассказал Матвейчев.

Задача России — не рассорить страны Запада, не раздёргивать их, а демонстрировать адекватное миролюбие, что и вызывает у мыслящей части населения Запада уважение, заключил эксперт.

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