В сложившейся ситуации противостояния Запада и России любые выступления против действующей власти используются Западом в свою пользу. Об опасности «пятой колонны» рассказал в интервью Украина.ру политтехнолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев

Модель действий Запада против России составляет программу-минимум и программу-максимум, подчеркнул эксперт. Вторая состоит в том, чтобы втянуть Россию в большую войну, а первая — устроить в России государственный переворот. Эксперт объяснил, когда точно начнется полномасштабная Третья мировая война © topwar.ru

«Соответственно, они рассчитывают на то, что в какой-то момент они здесь у нас организуют очередную революцию, причем их абсолютно не смущает, какая это будет революция. Им важны любые антигосударственники, любые, кто выйдет на улицу..Если выйдут либералы, навальнисты, которые хотят, чтобы была свобода, права человека, как в Европе — замечательно. Пусть выходят. Если хотят борцы с коррупцией выйти за справедливость, за отмену повышения пенсионного возраста — отлично, пусть выходят. Те, кто против кьюар-кодов и вакцинации — пусть тоже выходят», — рассказал Матвейчев.

Те люди, которые выступают за решительные и открытые военные действия против Турции и Украины тоже играют на руку англосаксам, дополнил эксперт.

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