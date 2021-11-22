Запад следует лекалам Наполеона и Гитлера, но в современности стремится «столкнуть лбами» братьев-славян. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политтехнолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев

Тактический план стран Запада заключается в вовлечении буферных стран — Турции, Польши в войну с Россией, заявил эксперт. Война и мир: варианты разрешения кризиса на польско-белорусской границе © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

«И под сурдинку, что «война-война-война», всех убеждать: мол — агрессивный Путин напал на Украину, а в следующий раз будет Польша, потом будет Турция или еще кто-то. Дальше Венгрия, Чехия и все остальные. Поэтому — «нам (Европе. — Ред.) нужно обороняться, нам нужно брать под козырек перед США, нам нужно срочно деньги тратить на натовские вооружения, закупать самолеты…», — сказал Матвейчев.

В Лондоне и Вашингтоне понимают, что прямая попытка напасть на Россию чревата массированными ударами по их центрам принятия решения, и поэтому избегают подобного сценария, заключил эксперт.

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