Скрытая долларовая инфляция, отрицательное торговое сальдо и внутренние политические кризисы раздирают США. Американцы выводят свои базы из Афганистана, и пытаются спровоцировать войну России против европейских соседей, чтобы спасти ситуацию. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политтехнолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев

Люди, отмахивающиеся от дискуссии о крахе США, памятуя о советском прошлом, ведут себя крайне неразумно, сказал эксперт. В настоящее время дезинтеграционные процессы в Америке и агония Запада могут наблюдаться в результате анализа и наблюдения.

Матвейчев рассказал о том, что ситуация в западных странах напоминает процессы 90-х годов в России. Пустые полки, резкий рост тарифов ЖКХ, резкий рост цен на бензин, чудовищная криминальная обстановка — всё это происходит сейчас в США. Эксперт объяснил, когда точно начнется полномасштабная Третья мировая война © topwar.ru

«Вспомните события двадцатого века. В Америке, в Англии, в Западном мире — Великая депрессия, тридцатые годы: голод, люди разоряются массово, кончают жизнь самоубийствами, выпрыгивают из окошек. Армии безработных, растёт популярность социалистических движений..И как они спаслись от этой ситуации? Ситуация простая: война. Они хотели Гитлера натравить на Советский Союз сразу, чтобы он еще в конце тридцатых годов, когда мы были не готовы», — сказал Матвейчев.

Война — способ англосаксов выйти из кризиса. Точно так же они наживались на Первой мировой войне, когда опять-таки столкнули Россию и Германию, подчеркнул эксперт.

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