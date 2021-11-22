Если говорить о восстановлении не только промышленности и инфраструктуры Украины, но и о полном восстановлении дорог и ЖКХ, то 200 млрд не предел, отметил эксперт.
«Если речь идет о том, чтобы сделать из Украины вторую Швейцарию, потребуется до 700 млрд долларов», — сказал Зубец.
Собеседник издания также раскрыл, сколько потребуется, чтобы подтянуть Донбасс до уровня российских регионов — сумма составит несколько десятков миллиардов долларов.
Зубец отметил, что количество жителей в Донбассе уменьшилось, и вместе с ней — сумма на восстановление. Эксперт напомнил, что российская помощь Донбассу оценивается в несколько миллиардов долларов в год.
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