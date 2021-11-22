По подсчетам специалистов, на восстановление Украины требуется 200-300 млрд долларов. Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру озвучил более высокие цифры, а также рассказал, во сколько обойдется восстановление Донбасса

Если говорить о восстановлении не только промышленности и инфраструктуры Украины, но и о полном восстановлении дорог и ЖКХ, то 200 млрд не предел, отметил эксперт.

«Если речь идет о том, чтобы сделать из Украины вторую Швейцарию, потребуется до 700 млрд долларов», — сказал Зубец.

Собеседник издания также раскрыл, сколько потребуется, чтобы подтянуть Донбасс до уровня российских регионов — сумма составит несколько десятков миллиардов долларов. Бывший премьер Украины заявил, что страна сама не восстановит Донбасс © скриншот с видео "В гостях у Гордона"

Зубец отметил, что количество жителей в Донбассе уменьшилось, и вместе с ней — сумма на восстановление. Эксперт напомнил, что российская помощь Донбассу оценивается в несколько миллиардов долларов в год.

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