Миграционный кризис на улицах белорусской столицы отражается пока ещё несильно, критической массы беженцев в Минске нет. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант

Белорусское правительство оказывает всяческую помощь мигрантам, оказавшимся в стране. Государственные СМИ республики подчеркивают контраст между обращением с мигрантами в Белоруссии и Польше: пограничники Варшавы готовы массово применять спецсредства против людей, в то время как белорусские власти оказывают им гуманитарную помощь.

«Они заметны в центре города, они возле гостиниц собираются, очевидно, какие-то бытовые проблемы решают, ходят в магазины, в рестораны, но затем отправляются на микроавтобусах, на такси в сторону границы. То есть они не накапливаются в какую-то критическую массу, которая меняет облик столицы», — сказал Дзермант.

Ранее в интервью Украина.ру руководитель белорусской общественной организации «Союз» Сергей Лущ заявил, что белорусы не привыкли к практике иждивенчества и длительное обеспечение мигрантов может вызвать у граждан раздражение.

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