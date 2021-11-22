Свободы манёвра в сложившихся обстоятельствах у украинского президента нет, отметил эксперт.

 

«Либо тратить золотовалютные резервы, втридорога покупая топливо за рубежом, но и там нет избытков ни угля, ни газа, ни электроэнергии. Возможны какие-то аварийные ситуации. Зеленскому придется смириться с веерными отключениями и полным политическим обнулением за эту зиму, либо надо будет договариваться с Россией», — сказал Золотарёв.

Золотарев объяснил, что будет с Зеленским, когда он окончательно превратится в Порошенко
Золотарев объяснил, что будет с Зеленским, когда он окончательно превратится в Порошенко
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Применение закона об олигархах в положении, в котором находится Зеленский, также сыграет против него, дополнил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.