Свободы манёвра в сложившихся обстоятельствах у украинского президента нет, отметил эксперт.
«Либо тратить золотовалютные резервы, втридорога покупая топливо за рубежом, но и там нет избытков ни угля, ни газа, ни электроэнергии. Возможны какие-то аварийные ситуации. Зеленскому придется смириться с веерными отключениями и полным политическим обнулением за эту зиму, либо надо будет договариваться с Россией», — сказал Золотарёв.
Применение закона об олигархах в положении, в котором находится Зеленский, также сыграет против него, дополнил собеседник издания.
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