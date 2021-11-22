Для президента Украины Владимира Зеленского сложился "идеальный шторм": ситуация в энергетике, нехватка угля и газа может привести к тому, что в феврале газ закончится, начнутся веерные отключения. О последнем шансе Зеленского "проскочить" эту зиму рассказал в интервью Украина.ру политолог Андрей Золотарёв

Свободы манёвра в сложившихся обстоятельствах у украинского президента нет, отметил эксперт.

«Либо тратить золотовалютные резервы, втридорога покупая топливо за рубежом, но и там нет избытков ни угля, ни газа, ни электроэнергии. Возможны какие-то аварийные ситуации. Зеленскому придется смириться с веерными отключениями и полным политическим обнулением за эту зиму, либо надо будет договариваться с Россией», — сказал Золотарёв. Золотарев объяснил, что будет с Зеленским, когда он окончательно превратится в Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Применение закона об олигархах в положении, в котором находится Зеленский, также сыграет против него, дополнил собеседник издания.

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