Ранее эксперты высказывали мнение, что эскалация на польско-белорусской границе с участием вооруженных сил двух стран возможна. Польский политолог и колумнист издания «Польская мысль» Матеуш Пискорский рассказал в интервью Украина.ру, при каких обстоятельствах эскалация станет вероятной

Пискорский отметил, что эскалация миграционного кризиса на польской границе используется правящей партией для увеличения падающего рейтинга. Однако на применение военных средств Варшаве требуется отмашка из Вашингтона. Мигранты прорвались в Польшу из Белоруссии © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

«Это возможно только в случае, когда такая команда поступит из Вашингтона — они самостоятельно не решатся на такой шаг. Тем более, у правящей партии есть один прекрасный пример их хорошего друга Саакашвили, который решился на такого рода шаг в 2008 году», — сказал Пискорский.

Собеседник в заключение выразил сомнение, что пограничный конфликт выльется в противостояние между НАТО и ОДКБ.

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