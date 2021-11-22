Пискорский отметил, что эскалация миграционного кризиса на польской границе используется правящей партией для увеличения падающего рейтинга. Однако на применение военных средств Варшаве требуется отмашка из Вашингтона.
«Это возможно только в случае, когда такая команда поступит из Вашингтона — они самостоятельно не решатся на такой шаг. Тем более, у правящей партии есть один прекрасный пример их хорошего друга Саакашвили, который решился на такого рода шаг в 2008 году», — сказал Пискорский.
Собеседник в заключение выразил сомнение, что пограничный конфликт выльется в противостояние между НАТО и ОДКБ.
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